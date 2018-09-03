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مفتي القدس: الحصول على تعويضات مقابل أملاك صادرها الاحتلال حرام شرعًا

منذ حوالى ساعة
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مفتي القدس: الحصول على تعويضات مقابل أملاك صادرها الاحتلال حرام شرعًا


أصدر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية "محمد حسين" ، اليوم الإثنين 3 سبتمبر ، فتوى بتحريم الحصول على تعويضات مادية عن أملاك فلسطينية صادرها الاحتلال الصهيوني . 

وأشار "حسين" إلى أن الحصول على تعويضات مقابل الأملاك المصادرة يعد "إقرار للاحتلال باستملاكه للأرض"، مطالبا أصحاب الأراضي المصادرة بالصبر؛ لأن "الأرض لا بد أن تعود لأصحابها، وإن طال الزمان، ونصر الله قريب لكن أكثر الناس يجهلون أو يستعجلون".

وجاء في نص الفتوى: "إن فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أي جزء منها وتمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة، وتمليك الأعداء لدار الإسلام باطل، ويعد خيانة لله تعالى، ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ولأمانة الإسلام".

وذكرت الفتوى أن من يبيع أرضه لأعدائه، أو يأخذ تعويضا عنها آثم؛ لأن "بائع الأرض للأعداء مظاهر على إخراج المسلمين من ديارهم، وقد قرنه تبارك وتعالى بالذين يقاتلون المسلمين في دينهم".

وتابعت الفتوى: "بيع الأرض للأعداء والسمسرة عليها لهم يدخل في المكفرات العملية، ويعتبر من الولاء للكفار المحاربين، وهذا الولاء مخرج من الملة، ويعتبر فاعله مرتدا عن الإسلام خائنا لله ورسوله، صلى الله عليه وسلم، ودينه، ووطنه، يجب على المسلمين مقاطعته".

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