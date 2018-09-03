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جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا قرب مدينة الخليل

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 40
جيش الاحتلال يقتل فلسطينيا قرب مدينة الخليل

 

 قتل الجيش الصهيوني، مساء اليوم الأثنين، 3 سبتمبر، شابا فلسطينيا قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فلسطينيا قُتل عقب إطلاق الرصاص عليه، قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، وحاول طاقم من الهلال الأحمر الفلسطيني الوصول إلى الشاب الفلسطيني عقب إصابته، إلا أن جنود الاحتلال حالوا دون ذلك.
وزعمت وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الشاب "حاول تنفيذ عملية طعن في المكان"، مشيرة إلى أن "قوات الجيش أطلقت النار تجاهه وأردته قتيلا، وفي وقت سابق اليوم أصيب 13 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، خلال مواجهات في قرية الولجة شمال غربي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، بحسب الهلال الأحمر.
واستخدم الجيش الصهيوني الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع أثناء المواجهات التي اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوة إسرائيلية هدمت أربعة مساكن في القرية، بزعم أن البناء من دون ترخيص.
 

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