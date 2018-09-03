Responsive image

31º

3
سبتمبر

الإثنين

26º

3
سبتمبر

الإثنين

 خبر عاجل
  • الجيش الصهيوني يقتل شابا فلسطينيا قرب مدينة الخليل
     منذ 2 ساعة
  • ارتفاع حالات الوفيات بين الحجاج المصريين إللى 68 حاج
     منذ 9 ساعة
  • اليوم.. المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه
     منذ 10 ساعة
  • مصدر عراقي: مقتل وإصابة 3 أشخاص في هجوم لداعش غربي الأنبار
     منذ 10 ساعة
  • 23سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل أسقف دير الأنبا أبو مقار
     منذ 10 ساعة
  • اليابان توقف استيراد نفط إيران استجابة للعقوبات الأمريكية
     منذ 10 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:03 صباحاً


الشروق

6:28 صباحاً


الظهر

12:54 مساءاً


العصر

4:28 مساءاً


المغرب

7:20 مساءاً


العشاء

8:50 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

فرنسا تضرب بقرار واشنطن عرض الحائط وتدعم تمويل "الأونروا"

منذ 5 دقيقة
عدد القراءات: 64
فرنسا تضرب بقرار واشنطن عرض الحائط وتدعم تمويل "الأونروا"

 
 
أعربت الخارجية الفرنسية، عن أسفها البالغ لقرار الولايات المتحدة وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وقالت الوزارة في بيان، إن فرنسا ملتزمة بدعم الوكالة التي تقدم خدمات لما يزيد عن 5 ملايين لاجئ فلسطيني، لأهمية دورها في الاستقرار المحلي والإقليمي.
ودعت المجتمع الدولي لتقديم الدعم للوكالة لتتمكن من مواصلة مهامها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وأن الحكومة الفرنسية زادت من مساهمتها المالية للوكالة هذا العام، وأنها تبحث حاليًا عن موارد مالية جديدة لدعم الأنشطة التعليمية للوكالة.
وأعلنت واشنطن، الجمعة الماضي، قرارها وقف تقديم المزيد من المساهمات لـ"أونروا". مشيرة أنها حذرت سابقًا من أنها "لن تتحمل القسم الكبير من هذا العبء بمفردها"، بعد مساهمتها الأخيرة، بأكثر من 60 مليون دولار، في يناير الثاني الماضي، وتعاني الوكالة الأممية من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أمريكي، قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017.
 
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers