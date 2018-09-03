فرنسا تضرب بقرار واشنطن عرض الحائط وتدعم تمويل "الأونروا"

القاهرة
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:28 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:28 مساءاً
المغرب
7:20 مساءاً
العشاء
8:50 مساءاً
المنصورة
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:28 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
5:06 صباحاً
الشروق
6:33 صباحاً
الظهر
12:59 مساءاً
العصر
4:34 مساءاً
المغرب
7:25 مساءاً
العشاء
8:55 مساءاً
سوهاج
الفجر
5:07 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:23 مساءاً
المغرب
7:15 مساءاً
العشاء
8:45 مساءاً
أسيوط
الفجر
5:08 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:25 مساءاً
المغرب
7:18 مساءاً
العشاء
8:48 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:56 مساءاً
العصر
4:30 مساءاً
المغرب
7:22 مساءاً
العشاء
8:52 مساءاً
السويس
الفجر
4:57 صباحاً
الشروق
6:23 صباحاً
الظهر
12:49 مساءاً
العصر
4:22 مساءاً
المغرب
7:14 مساءاً
العشاء
8:44 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:17 صباحاً
الظهر
12:44 مساءاً
العصر
4:19 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
4:52 صباحاً
الشروق
6:12 صباحاً
الظهر
12:42 مساءاً
العصر
4:15 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
الجيزة
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:28 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:28 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
المحلة
الفجر
4:57 صباحاً
الشروق
6:24 صباحاً
الظهر
12:50 مساءاً
العصر
4:24 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
المنوفية
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:55 مساءاً
العصر
4:29 مساءاً
المغرب
7:21 مساءاً
العشاء
8:51 مساءاً
الشرقية
الفجر
4:59 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:18 مساءاً
العشاء
8:48 مساءاً
أسوان
الفجر
5:06 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
12:47 مساءاً
العصر
4:15 مساءاً
المغرب
7:09 مساءاً
العشاء
8:39 مساءاً
قنا
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:48 مساءاً
العصر
4:18 مساءاً
المغرب
7:11 مساءاً
العشاء
8:41 مساءاً
الأقصر
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:48 مساءاً
العصر
4:18 مساءاً
المغرب
7:11 مساءاً
العشاء
8:41 مساءاً
المنيا
الفجر
5:11 صباحاً
الشروق
6:33 صباحاً
الظهر
12:59 مساءاً
العصر
4:31 مساءاً
المغرب
7:24 مساءاً
العشاء
8:54 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
5:28 صباحاً
الشروق
6:45 صباحاً
الظهر
1:10 مساءاً
العصر
4:39 مساءاً
المغرب
7:35 مساءاً
العشاء
9:05 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
5:16 صباحاً
الشروق
6:44 صباحاً
الظهر
1:10 مساءاً
العصر
4:45 مساءاً
المغرب
7:36 مساءاً
العشاء
9:06 مساءاً
دمياط
الفجر
4:58 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:18 مساءاً
العشاء
8:48 مساءاً
طنطا
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:55 مساءاً
العصر
4:29 مساءاً
المغرب
7:21 مساءاً
العشاء
8:51 مساءاً
بورسعيد
الفجر
4:56 صباحاً
الشروق
6:23 صباحاً
الظهر
12:50 مساءاً
العصر
4:24 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
الغردقة
الفجر
4:57 صباحاً
الشروق
6:20 صباحاً
الظهر
12:44 مساءاً
العصر
4:15 مساءاً
المغرب
7:07 مساءاً
العشاء
8:37 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
4:57 صباحاً
الشروق
6:24 صباحاً
الظهر
12:50 مساءاً
العصر
4:24 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
بنها
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:28 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:28 مساءاً
المغرب
7:20 مساءاً
العشاء
8:50 مساءاً
بنى سويف
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
الخارجة
الفجر
5:13 صباحاً
الشروق
6:34 صباحاً
الظهر
12:57 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
دمنهور
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:57 مساءاً
العصر
4:31 مساءاً
المغرب
7:23 مساءاً
العشاء
8:53 مساءاً
الزقازيق
الفجر
5:01 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:55 مساءاً
العصر
4:29 مساءاً
المغرب
7:21 مساءاً
العشاء
8:51 مساءاً
الطور
الفجر
4:56 صباحاً
الشروق
6:20 صباحاً
الظهر
12:44 مساءاً
العصر
4:17 مساءاً
المغرب
7:08 مساءاً
العشاء
8:38 مساءاً
العريش
الفجر
4:50 صباحاً
الشروق
6:17 صباحاً
الظهر
12:44 مساءاً
العصر
4:18 مساءاً
المغرب
7:10 مساءاً
العشاء
8:40 مساءاً
الفيوم
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:56 مساءاً
العصر
4:29 مساءاً
المغرب
7:20 مساءاً
العشاء
8:50 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:28 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
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