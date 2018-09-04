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الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم قيادي بحماس

منذ 3 دقيقة
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الاحتلال يعتقل 27 فلسطينيًا من الضفة الغربية بينهم قيادي بحماس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني ، فجر اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر ، حملة مداهمات طالت عدة مناطق بالضفة الغربية المحلتة ، ما أسفر عن اعتقال عددا من المواطنين الفلسطينيين، من بينهم قيادي في حركة حماس.

 وذكرة القناة (الإسرائيلية) السابعة ، إن جيش الاحتلال اعتقل 27 فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم بنشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.


وفي سياق متصل، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حركة حماس رأفت ناصيف، بعد مداهمة منزله في مدينة طولكرم.

 

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