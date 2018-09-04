الاحتلال يُصدر 64 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين



كشف محامي فلسطيني ، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر ، أن سلطات الاحتلال الصهيوني أصدرت 64 أمر اعتقال إداري بحقّ عدد من الأسرى بينهم فتاة، لمدد تتراوح بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد عدّة مرات.

وقال محامي نادي الأسير "محمود الحلبي" ، حسبما أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية ، إن "من بين الأوامر الصادرة أمرًا لمدّة ستة شهور صدر بحقّ الأسيرة فداء دعمس، البالغة من العمر 24 عامًا، من الخليل، والمعتقلة منذ 29 مايو، بذريعة التّحريض، علمًا أنها تعرّضت للاعتداء عليها بالضّرب خلال عملية اعتقالها".

وأضاف أن من بين الأوامر الصّادرة 31 أمرًا صدرت بحقّ أسرى اعتقلوا لأول مرة أو أعاد "الاحتلال" اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.