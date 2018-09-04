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الرئيس الكولومبي الجديد يؤيد قرار سلفه بـ"الاعتراف بدولة فلسطين"

منذ 2 دقيقة
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الرئيس الكولومبي الجديد يؤيد قرار سلفه بـ"الاعتراف بدولة فلسطين"

أعلن الرئيس الكولومبي "إيفان دوكي" اليوم الإثنين، أن قرار الرئيس السابق  "خوان مانويل سانتوس" الاعتراف بدولة فلسطينية "لا رجعة فيه."


وقال الرئيس الكولومبى في مقابلة مع إذاعة "كاراكول راديو"  نقلتها وكالات عدة، إن هذا القرار لا رجعة فيه، قبل كل شيء لأن رئيس الجمهورية هو الشخص الذي عين بموجب الدستور لإدارة العلاقات الخارجية.

وتابع  قائلًا: "منذ اتفاقيات أوسلو اعتقدت دائمًا أن الحل بالنسبة للشرق الأوسط هو الحل القائم على دولتين."


وأكد على ضرورة أن يكون المجتمع الدولي جزء من الحل وليس المشكلة، والحل هو تشكيل السلام الدائم، وحل الدولتين سيحقق ذلك".


الجدير بالذكر أن الرئيس الكولومبي السابق "خوان مانويل سانتوس"، سلّم منذ عدة أيام قبل انتهاء ولايته، رسالة إلى وزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، قال فيها إن كولومبيا "قررت الاعتراف بفلسطين كدولة حرة مستقلة وذات سيادة."

 

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