الاحتلال يخطر بطرد 3 عائلات من منطقة "البرج" بالأغوار

قال مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر ، أن قوات الاحتلال الصهيوني،أخطرت 3 عائلات من منطقة "البرج" بوادي المالح بالأغوار الشمالية، بالطرد من خيامها، بحجة إجراء تدريبات عسكرية.

يذكر أن البرج إحدى سبعة تجمعات في وادي المالح، وتضم قلعة تاريخية تبعد عن طوباس بنحو 15 كم شرقا، ويقطن بها عدد من العائلات البدوية.

وأقامت سلطات الاحتلال عددا من المستوطنات ومعسكرات جيش الاحتلال والبالغ عددها في منطقة واد المالح سبعة.

كما أن وادي المالح يحتوي على ثمان خرب وتجمعات بدوية تقطن بها وهي: (خربة الفارسية، عين حلوة، حمامات المالح، خربة سمرا، خربة الحمة، خربة مكحول، البرج وخربة حمير)