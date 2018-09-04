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الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية والخليل

منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 86
الاحتلال يعتقل 5 فلسطينيين في الضفة الغربية والخليل

 

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية المحتلة ملاحقة الأسرى المحررين وطلبة الجامعات على وجه الخصوص، على خلفية سياسية، مساء اليوم الثلاثاء، 4 سبتمبر، فقد اعتقلت أجهزة السلطة الليلة ضمن حملتها 3 مواطنين بينهم محرران، واستدعت محررين آخرين، فيما تواصل اعتقال آخرين بينهم مضربون عن الطعام لاعتقالهم دون سند قانوني.
 ففي الخليل، اعتقلت المخابرات العامة الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق حسام الهشلمون بعد اقتحام منزله تمام الساعة الواحدة فجرا، واستدعت مخابرات السلطة في الخليل الأسيرين المحررين أحمد أبو راس ومحمد حريبات للمقابلة، وهما من كوادر حركة الجهاد الإسلامي. كما اعتقل جهاز الوقائي في بيت لحم الشاب جميل العروج بعد اقتحام منزله وتفتيشه مساء أمس. 
واعتقلت المخابرات العامة في نابلس الأسير المحرر محمد زكي بداح، وذلك ضمن حملتها ضد أبناء الجهاد الإسلامي في مخيم عسكر، ويواصل الشاب عمر غسان السعدي (18عاما) إضرابه المفتوح عن الطعام بسبب اعتقاله لدى المخابرات العامة في نابلس على ذمة المحافظ منذ 27 يوما ومنع عائلته من زيارته، وفي طولكرم احتجزت المخابرات أمس 17 مواطنا لمدة 4 ساعات بسبب احتجاجهم على نقطة ربط خط كهرباء (طولكرم - بلعا - كفر اللبد)، يذكر أنهم تعرضوا للضرب والاعتداء خلال فترة احتجازهم.
 

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