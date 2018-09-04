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دودين: الاحتلال يعتقل قيادات وطنية لإفراغ الساحة الفلسطينية

منذ حوالى ساعة
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دودين: الاحتلال يعتقل قيادات وطنية لإفراغ الساحة الفلسطينية

 

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى دودين، مساء اليوم الثلاثاء، 4 سبتمبر، إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية وطالت قيادات وطنية تهدف إلى إفراغ الساحة الفلسطينية من الشخصيات الفاعلة بهدف تمرير مشاريع وقرارات صهيونية، وأن مجموعات من المستوطنين تستعد لارتكاب انتهاكات خطيرة في المسجد الأقصى منتصف الشهر الجاري، مؤكداً أن أهداف الاحتلال من وراء استهداف الشخصيات الوطنية بالاعتقال والتغييب لم يكتب لها النجاح في السابق، ولن يفلح العدو في تحقيقها لاحقاً.
ولفت إلى أن حالة التضحية والفداء التي يقدمها أسرانا البواسل في سجون الاحتلال مثلت مصدر إلهام كبير لأبناء شعبنا على طريق استمرار المقاومة ومشروعها.

 

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