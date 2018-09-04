البطش: مسيرات العودة ستتواصل والمقاومة لن تتوانى في حمايتها

أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش ، اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر ،في كلمة له خلال مسيرة "معاً لحماية حقوق اللاجئين"، أنًّ مسيرات العودة وكسر الحصار ستستمر؛ رداً على القرارات الأمريكية الجائرة بحق الفلسطينيين التي كان آخرها محاولة الولايات المتحدة تصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)".

وأوضح البطش أن "الولايات المتحدة الأمريكية منحازة تماماً للكيان الصهيوني ، وتسعى إلى إنهاء الوجود الفلسطينيَّ الإجراءات الأمريكية الظالمة بحق شعبنا هي حلقة من حلقات تذويب وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضاف البطش أننا " سنرد على القرارات الامريكية بالإصرار بالتمسك بأدوات النضال الفلسطيني التي من بينها مسيرات العودة".