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الاحتلال يُغلق معبربيت حانون "إيرز" بعد احتجاجات أمس

منذ 31 دقيقة
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الاحتلال يُغلق معبربيت حانون "إيرز" بعد احتجاجات أمس

قررت السلطات الصهيونية اليوم الأربعاء، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" شمالي قطاع غزة، عقب تنظيم مسيرة احتجاجية قرب المعبر، عصر أمس؛ دون تحديد مدة الإغلاق.
جاء ذلك في بيان لجيش الاحتلال قال فيه: "جرت أمس أعمال شغب عنيفة في منطقة معبر إيرز بمشاركة المئات حيث تعرضت بنية المعبر التحتية في الجانب الفلسطيني الى أعمال تخريب".

وأضاف البيان:"في أعقاب ذلك تقرر إغلاق المعبر حتى استكمال تصحيح الأضرار الناجمة عن أعمال الشغب".

 

يذكر أن الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار نظمت أمس الثلاثاء مسيرة احتجاجية بعنوان "معا لحماية حقوق اللاجئين"، قرب معبر "إيرز"؛ شارك فيها المئات من الفلسطينيين واللاجئين، مطالبين بفك الحصار على القطاع، وعودة الفلسطينيين إلى بيوتهم التي المنهوبة من قبل المستوطنين.

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