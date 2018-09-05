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الصهيوني المتطرف "غليك" يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

منذ حوالى ساعة
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الصهيوني المتطرف "غليك" يقتحم الأقصى برفقة عشرات المستوطنين

اقتحم الحاخام الصهيوني المتطرف من حزب الليكود اليميني "يهودا غليك" اليوم الأربعاء 5 سبتمبر، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة برفقة عشرات المستوطنين.

وقالت مصادر محلية: إن المتطرف غليك أدى حركات تلمودية قُبالة مسجد قبة الصخرة في الأقصى، وسط عدد من مؤيديه، ومُناصريه، وحراسات مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.

وجدد مستوطنون اقتحاماتهم اليوم للمسجد الأقصى، ونفذوا جولات استعراضية ومشبوهة في أرجائه المختلفة.

يذكر أن ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" دعت أنصارها وجمهور المستوطنين الى المشاركة الواسعة في اقتحامات الأقصى طيلة الشهر الجاري الذي يحفل بالعديد من الأعياد التلمودية، أبرزها السنة العبرية الجديدة.

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