حماس: قرار "هدم الخان" جريمة وندعو للانتفاض في وجه الاحتلال

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قرار المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الأربعاء، بإخلاء الخان الأحمر وهدمه، جريمة إسرائيلية جديدة تضاف لسجل جرائمه النكراء بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعية الجماهير الفلسطينية للانتفاض في وجه الاحتلال ومقاومته بكل الوسائل.

وأكدت الحركة، في بيان لها اليوم الأربعاء 5 سبتمبر، أن "هذه المحاكم ما هي إلا أدوات تنفذ سياسة السلطات الإسرائيلية، وتخفي دولة العدو الإسرائيلي من ورائها وجهها العدواني الهمجي، محاولة طلاء قبحها بصورة إنسانية وشرعية، وتسويقها دولياً على أنها دولة قانون".

وحمّلت "حماس" الاحتلال وحده المسئولية عن نتائج هذه الجريمة، وقالت: "إن أهلنا الصامدين في الخان الأحمر أبدوا خلال الأسابيع الماضية استبسالا كبيرا في الدفاع عن حقهم وأرضهم، الذي سيتواصل بدعم ومساندة أبناء شعبنا كافة، حتى يسقط القرار الإسرائيلي الجائر".

وترى "حماس" أن القرار يأتي ضمن خطة إسرائيلية ممنهجة لتغيير الواقع على الأرض في القدس المحتلة، وبتواطؤ ودعم أمريكي، في ظل الصمت العربي والإسلامي، واستمرار السلطة في طريق التنسيق الأمني مع الاحتلال، دون أن تحفظ لشعبنا أبسط حقوقه، وفق تعبيرها.

ودعت الحركة مختلف شرائح الشعب الفلسطيني للانتفاض في وجه المحتل، ومقاومته بالوسائل كافة؛ لوقف إجرامه وغطرسته، وإفشال مخططاته الاستيطانية التوسعية.

وأكدت "حماس" على أنه لا رادع لهذا المحتل إلا بالمقاومة، و"أنه لن يعيد حساباته باغتصاب مزيد من أرضنا وتهجير سكانها إلا بزعزعة أمنه، ودفعه ثمن عدوانه المتواصل بحق شعبنا".

وطالبت السلطة بإطلاق يد الشعب الفلسطيني في الحراك الجماهيري الشعبي المناصر لأهل الخان الأحمر دون أي تضييق أو تحديد، داعية الفصائل الوطنية والإسلامية والمؤسسات الفاعلة إلى عدِّ هذا الأسبوع أسبوعا وطنيا تُنظم فيه التظاهرات والاحتجاجات وصولاً لتشكيل أكبر حالة إسناد شعبي لأهل الخان الأحمر.