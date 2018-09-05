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مفوض "أونروا": الوكالة ستتجاوز العقبات وستواصل أنشطتها للاجئين الفلسطينيين

منذ 2 ساعة
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مفوض "أونروا": الوكالة ستتجاوز العقبات وستواصل أنشطتها للاجئين الفلسطينيين

أعلن بيير كارهنبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،اليوم الأربعاء 5 سبتمبر ، في بيان لها أن الوكالة ستتجاوز العقبات في مواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية وقف مساعداتها لها، وستواصل أنشطتها للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا..

وأكد أن "كافة موظفينها سيكونون في أماكن عملهم، ومنشآتنا ستبقى مفتوحه وآمنة.

وشدد كارهنبول، على أن الأونروا، ستواصل العمل بكل طاقتها وإبداعها من أجل مواصلة تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والمحافظة على الخدمات الأساسية التي تقدمها لهم.

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