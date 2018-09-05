فلسطين تعلن فتح سفارة في باراجواي بعد غلق الكيان الصهيوني سفارته

أعلن رياض المالكي وزير خارجية دولة فلسطين، مساء اليوم الإربعاء، 5 سبتمبر، عن فتح سفارة لبلاده فورًا في أسونسيون، تقديرا لموقف حكومة الباراجواي، وذلك بناء على تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحث المالكي الدول على فتح سفارات لها في الباراجواي تقديرا لهذا الموقف المبدئي المشرف الذي اتخذته الحكومة.

وقال الوزير إنه سيتابع هذا القرار فورا مع نظيره وزير خارجية باراجواي لوضع الآليات المناسبة لتنفيذه، ويذكر أن حكومة باراجواي اتخذت قرارا، منذ قليل، بإعادة سفارتها في إسرائيل إلى تل أبيب، وبناء على ذلك قرر نتنياهو سحب سفير اسرائيل من اسونسيون وإغلاق سفارة تل أبيب هناك.