قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيًا من الضفة الغربية المحتلة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، بشن قوات الاحتلال الصهيوني حملة مداهمات واعتقالات ،فجر اليوم الخميس 6 سبتمبر ،طالت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة واعتقلت عددا من المواطنين الفلسطينيين.

وذكرت القناة (الإسرائيلية) السابعة إن جيش الاحتلال اعتقل 8 فلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة "يشتبه بضلوعهم بنشاطات شعبية"، وفق تعبيرها.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن فلسطينيا أصيب فجر الخميس، بعيار ناري بالقدم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أثناء مداهمتها لمخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.