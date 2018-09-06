مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى المبارك



أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، صباح اليوم الخميس 6 سبتمبر ،بقيام مجموعات من المستوطنين المتطرفين باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، ونفذت جولات استعراضية ومشبوهة فى أرجائه.

وفي خطوة استفزازية، وانتهاك لحرمة وقدسية المكان، مزّق أحد المستوطنين قميصه وظهر "عاريا" خلال أدائه صلوات وشعائر تلمودية فى المسجد الأقصى المبارك.



وقال المنسق الاعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية فراس الدبس، لوكالة وفا الفلسطينية، أن "توتراً شديداً يسود المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف هذه الأثناء في ظل الاقتحامات المستمرة من قبل المتطرفين اليهود وأدائهم الصلوات والطقوس التلمودية العلنية، والأناشيد الدينية داخل ساحات المسجد بحماية الشرطة والقوات الخاصة المدججة بالسلاح التي اقتحمت المسجد بأعداد كبيرة وحاولت الاعتداء على حراس المسجد والمصلين".

