سلطات الاحتلال تهدم منازل قرية "العراقيب" للمرة الـ133 على التوالي

أفادت وكالة "وفا" الفلسطينية ، اليوم الخميس 6 سبتمبر ، بقيام جرافات الاحتلال الصهيوني ، بهدم مساكن قرية العراقيب، للمرة الـ133 على التوالي.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية بالقرية ، إن "السلطات الإسرائيلية تواصل تشريدنا وهدم خيامنا ومساكننا المتواضعة بهدف اقتلاعنا وتهويد المكان"، مضيفًا بأن "الأوضاع محزنة للغاية فقد أقدمت إسرائيل على هدم قريتنا للمرة الـ133 على التوالي وأبقت الأهالي في العراء دون مأوى رغم أحوال الطقس شديدة الحرارة، وهي غير مهتمة بما يحصل للأهالي".

وأكدت أن "استمرار السلطات في هذه السياسة والممارسات العدوانية لن تنفعها لآننا لن نتنازل عن أرض آبائنا وأجدادنا، ولن تدفعنا كل الملاحقات والتضييقات علينا إلى اليأس والإحباط والتنازل عن أرضنا".