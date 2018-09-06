هنية: طريق المقاومة هو أقصر الطرق للقدس وصفقة القرن لن تمر

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية أن طريق المقاومة هو أقصر الطرق للقدس والأقصى وفلسطين.

وشدد هنية في كلمته خلال مراسم تشييع الشهيد القسامي القائد عبد الرحيم عباس ظهر الخميس على رفض حركة حماس التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين، أو التنازل عن القدس والأقصى، مؤكدًا رفض الحركة لصفقة القرن وللتطبيع مع الاحتلال.

وذكر هنية مناقب القائد عباس، مثنيًا على مسيرته العظيمة في الجهاد والتضحية والمقاومة.

وقال إننا نودع رجلا من أشجع الرجال وأطهرهم، ومن أخلص المجاهدين، ومن أركان المقاومة والتطوير العسكري، مبينًا أن الشهيد عباس تخرج على يديه آلاف المجاهدين الأخفياء.

واستشهد القائد الميداني عبد الرحيم أحمد عباس (39 عامًا)، إثر انفجار عرضي أثناء عمله في هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية.

وأثنى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس على جهود الشرطة الفلسطينية التي قدمت المئات من الشهداء خلال مسيرة عملها الوطني.