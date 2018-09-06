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مفتي القدس يحذر من خطورة هدم "الخان الأحمر"

منذ 10 دقيقة
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مفتي القدس يحذر من خطورة هدم "الخان الأحمر"

ندد المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خطيب المسجد الأقصى المبارك محمد حسين بقرار محكمة الاحتلال هدم وإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة.

وناشد حسين في بيان، جمهور الشعب الفلسطيني بضرورة التصدي لهذا القرار ودعم صمود سكان التجمع في وجه سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال تمهيدًا لتنفيذ مخطط استيطاني توسعي لربط مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس.

وأكد أن السياسات الممنهجة للاحتلال، هي انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر التهجير القسري للسكان المحليين، وتشكل استخفافًا واضحًا بقضيتنا الفلسطينية، وحقوق شعبنا الشرعية، محملًا الاحتلال والإدارة الأمريكية المسئولية كاملة عن تأجيج الوضع السياسي والشعبي في المنطقة.

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