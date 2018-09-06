تواصل الاعتصام المفتوح من مقدسيين للتصدي لهدم الخان الأحمر

يواصل نشطاء مقدسيون وآخرون من مختلف أرجاء فلسطين، منذ يوم الأربعاء، اعتصامهم المفتوح في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على قرار محكمة العليا التابعة للاحتلال إخلاء وهدم القرية.

وكان رئيس هيئة الجدار والاستيطان وليد عساف، أعلن يوم أمس، عن بدء الاعتصام المفتوح، للتصدي لقرار هدم القرية، وترحيل سكانها، داعيا أبناء الشعب الفلسطيني وفصائله ولجان المقاومة الشعبية، والمؤسسات كافة للحضور الدائم في القرية لحماية الأهالي، ومنع تهجيرهم.

وعدّ عساف قرار محكمة الاحتلال "إعلان تطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني"، لافتا إلى أن دولة الاحتلال أنهت الملف، وأغلقته لتتجه لبدء حرب جديدة في هدم المنازل، وترحيل سكانها، وهذه تعد الأولى بعد نكبة فلسطين عام 1948 التي هجر فيها الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن قرار الاحتلال لم يشكل مفاجأة، وكنا نعد أنفسنا له، كي نكون قادرين على التصدي له، وإفشال مشروع التهجير، الذي انتقل من مرحلة الهدم والتهجير الفردي كما حصل في قرية الولجة، وبلدة سلوان، ومسافر يطا، وجبل البابا، إلى التهجير والهدم الجماعي، بغطاء من أمريكا.

وحذّر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم، من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس من ناحيتها الشرقية، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من سلطات الاحتلال.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".