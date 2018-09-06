الاحتلال يفرج عن 5 فلسطينيين بشرط إبعادهم عن المسجد الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الإفراج عن 5 شبان مقدسيين، وهم: "مجدي العباسي، وعلاء أبو تايه، وعلي أبو ذياب، وعدي غيث، ومحمد غيث"، وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، اشترطت سلطات الاحتلال إبعادهم عن المسجد الأقصى لمدة 30 يوما ودفع كفالة مالية بقيمة 1000 شيكل، حيث تم اعتقالهم من بلدة سلوان يوم الإثنين الماضي.

