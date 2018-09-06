الاحتلال يفرج عن 5 فلسطينيين بشرط إبعادهم عن المسجد الأقصى

القاهرة
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
المنصورة
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
الأسكندرية
الفجر
5:08 صباحاً
الشروق
6:35 صباحاً
الظهر
12:58 مساءاً
العصر
4:32 مساءاً
المغرب
7:21 مساءاً
العشاء
8:51 مساءاً
سوهاج
الفجر
5:08 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:51 مساءاً
العصر
4:21 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
أسيوط
الفجر
5:10 صباحاً
الشروق
6:32 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:24 مساءاً
المغرب
7:14 مساءاً
العشاء
8:44 مساءاً
كفر الشيخ
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:55 مساءاً
العصر
4:28 مساءاً
المغرب
7:18 مساءاً
العشاء
8:48 مساءاً
السويس
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:48 مساءاً
العصر
4:21 مساءاً
المغرب
7:10 مساءاً
العشاء
8:40 مساءاً
شمال سيناء
الفجر
4:54 صباحاً
الشروق
6:19 صباحاً
الظهر
12:43 مساءاً
العصر
4:17 مساءاً
المغرب
7:08 مساءاً
العشاء
8:38 مساءاً
جنوب سيناء
الفجر
4:54 صباحاً
الشروق
6:14 صباحاً
الظهر
12:41 مساءاً
العصر
4:14 مساءاً
المغرب
7:08 مساءاً
العشاء
8:38 مساءاً
الجيزة
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
المحلة
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:49 مساءاً
العصر
4:22 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
المنوفية
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:17 مساءاً
العشاء
8:47 مساءاً
الشرقية
الفجر
5:02 صباحاً
الشروق
6:28 صباحاً
الظهر
12:51 مساءاً
العصر
4:24 مساءاً
المغرب
7:14 مساءاً
العشاء
8:44 مساءاً
أسوان
الفجر
5:07 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
12:46 مساءاً
العصر
4:14 مساءاً
المغرب
7:06 مساءاً
العشاء
8:36 مساءاً
قنا
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
12:47 مساءاً
العصر
4:17 مساءاً
المغرب
7:08 مساءاً
العشاء
8:38 مساءاً
الأقصر
الفجر
5:06 صباحاً
الشروق
6:27 صباحاً
الظهر
12:47 مساءاً
العصر
4:17 مساءاً
المغرب
7:08 مساءاً
العشاء
8:38 مساءاً
المنيا
الفجر
5:13 صباحاً
الشروق
6:35 صباحاً
الظهر
12:58 مساءاً
العصر
4:30 مساءاً
المغرب
7:21 مساءاً
العشاء
8:51 مساءاً
الوادى الجديد
الفجر
5:29 صباحاً
الشروق
6:46 صباحاً
الظهر
1:09 مساءاً
العصر
4:38 مساءاً
المغرب
7:32 مساءاً
العشاء
9:02 مساءاً
مرسى مطروح
الفجر
5:18 صباحاً
الشروق
6:46 صباحاً
الظهر
1:09 مساءاً
العصر
4:43 مساءاً
المغرب
7:32 مساءاً
العشاء
9:02 مساءاً
دمياط
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:26 صباحاً
الظهر
12:51 مساءاً
العصر
4:25 مساءاً
المغرب
7:15 مساءاً
العشاء
8:45 مساءاً
طنطا
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:17 مساءاً
العشاء
8:47 مساءاً
بورسعيد
الفجر
4:58 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:49 مساءاً
العصر
4:22 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
الغردقة
الفجر
4:59 صباحاً
الشروق
6:22 صباحاً
الظهر
12:43 مساءاً
العصر
4:13 مساءاً
المغرب
7:04 مساءاً
العشاء
8:34 مساءاً
الإسماعيلية
الفجر
5:00 صباحاً
الشروق
6:25 صباحاً
الظهر
12:49 مساءاً
العصر
4:22 مساءاً
المغرب
7:12 مساءاً
العشاء
8:42 مساءاً
بنها
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
بنى سويف
الفجر
5:07 صباحاً
الشروق
6:31 صباحاً
الظهر
12:53 مساءاً
العصر
4:26 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
الخارجة
الفجر
5:15 صباحاً
الشروق
6:35 صباحاً
الظهر
12:56 مساءاً
العصر
4:25 مساءاً
المغرب
7:16 مساءاً
العشاء
8:46 مساءاً
دمنهور
الفجر
5:06 صباحاً
الشروق
6:32 صباحاً
الظهر
12:56 مساءاً
العصر
4:30 مساءاً
المغرب
7:19 مساءاً
العشاء
8:49 مساءاً
الزقازيق
الفجر
5:03 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:25 مساءاً
المغرب
7:15 مساءاً
العشاء
8:45 مساءاً
شبين الكوم
الفجر
5:05 صباحاً
الشروق
6:30 صباحاً
الظهر
12:54 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:17 مساءاً
العشاء
8:47 مساءاً
الطور
الفجر
4:58 صباحاً
الشروق
6:22 صباحاً
الظهر
12:43 مساءاً
العصر
4:15 مساءاً
المغرب
7:05 مساءاً
العشاء
8:35 مساءاً
العريش
الفجر
4:53 صباحاً
الشروق
6:19 صباحاً
الظهر
12:43 مساءاً
العصر
4:16 مساءاً
المغرب
7:06 مساءاً
العشاء
8:36 مساءاً
الفيوم
الفجر
5:08 صباحاً
الشروق
6:32 صباحاً
الظهر
12:55 مساءاً
العصر
4:27 مساءاً
المغرب
7:17 مساءاً
العشاء
8:47 مساءاً
6 اكتوبر
الفجر
5:04 صباحاً
الشروق
6:29 صباحاً
الظهر
12:52 مساءاً
العصر
4:25 مساءاً
المغرب
7:15 مساءاً
العشاء
8:45 مساءاً
مقابل الجنيه المصرى
دولار أمريكى
0