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لبنان.. كتلة المستقبل تطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 282
لبنان.. كتلة المستقبل تطالب بتشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن

 
أكدت كتلة المستقبل النيابية برئاسة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مساء اليوم الأربعاء، 12 سبتمبر، أن الواقع الذي يشهده لبنان، لا يحتمل أي شكل من أشكال الترف السياسي، ويوجب على القوى السياسية اتخاذ مبادرات شجاعة بتقديم تنازلات وتخفيض مستوى الشروط ومطالب الحصص الوزارية، حرصا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وقالت عضو مجلس النواب اللبناني عن كتلة المستقبل رولا الطبش، في تصريحات لها مساء اليوم عقب الاجتماع الأسبوعي للكتلة النيابية، إن النواب المجتمعين يرون أهمية في سرعة تأليف الحكومة، حتى تنطلق عجلة العمل ويمكن تحقيق الإصلاحات التي يريدها اللبنانيون وتترقبها الدول الصديقة للبنان في المجتمع الدولي والعالم العربي، خاصة في ظل ازدحام الواقع بالتحديات الاقتصادية والمالية والإدارية والمخاطر الخارجية المحيطة.
واعتبرت الكتلة النيابية أن الغلو في طرح المعايير والمطالب المتبادلة بين القوى السياسية، لن يفتح الأبواب أمام تشكيل حكومة متوازنة، خاصة وأن الدستور واضح في تحديد آليات التأليف وإصدار المراسيم، وهو لم يأت لا من قريب أو من بعيد على ذكر أي معايير سياسية وعمليات حسابية، وأوضحت أن تشكيل حكومات الوفاق الوطني في لبنان، يرتكز على معيار المصلحة العامة والتشاور والمشاركة والموجبات المتعلقة بضرورة إطلاق دورة العمل الحكومي.
 

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