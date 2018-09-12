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البرلمان الأردني يطالب برلمانات العالم دعم "الأونروا"

منذ 2 يوم
عدد القراءات: 274
البرلمان الأردني يطالب برلمانات العالم دعم "الأونروا"

 
طالب مجلس النواب الأردني، الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإسلامية والإقليمية والدولية، مساء اليوم الأربعاء، 12 سبتمبر، بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من مواصلة دورها، وقال عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني في بيان اليوم الأربعاء، أن دعا في رسالة وجهها الى هذه البرلمانات والجمعيات بدعم المقترح أردني لمساندة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، خلال أعمال الاتحاد البرلماني الدولي المنوي عقده في جنيف منتصف الشهر المقبل.
وخاطب الطراونة الاتحاد البرلماني الدولي، مقدما مقترحا أردنيا ليعرض على جدول أعماله منتصف الشهر المقبل، يقضي بدعم ومساندة "الأونروا" كي تتمكن من القيام بدورها في خدمة ورعاية اللاجئين، كما طالب الطراونة في رسائل وجهها للبرلمانات الإفريقية والأوروبية واللاتينية، بدعم المقترح الأردني، مؤكدا أن الانحياز لحقوق الشعب الفلسطيني سيسجلها التاريخ لتلك البرلمانات، وسيعبر عن ضمير المجتمع الدولي ووقوفه إلى جانب أصحاب الحق والأرض والقضية العادلة.

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