الجامعة العربية: قانون القومية الصهيوني يؤسس لـ "الأبارتهايد"

أوضحت الجامعة الدول العربية مساء اليوم الأربعاء 12 سبتمبر ،خلال ندوة عقدتها الجامعة العربية بعنوان "القوانين العنصرية الصهيونية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية" اليوم بالقاهرة، وفق بيان للجامعة العربية إن قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست الصهيوني قبل شهرين، يؤسس لنظام الفصل العنصري "أبارتهايد"، ويدعو لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.



وقال النائبان العربيان في "الكنيست" أحمد طيبي وجمال زحالقة، إن "إقرار هذا القانون العنصري يؤسس لنظام الفصل العنصري، ويمثل دعوة صريحة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري".

و"الأبارتهايد"، نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا عام 1948 حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، بهدف الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية.