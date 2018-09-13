Responsive image

32º

15
سبتمبر

السبت

26º

15
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال
     منذ 2 ساعة
  • الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بفعاليات الجمعة المقبلة بعنوان "كسر الحصار"
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد مواطن في الثلاثين من العمر شرق خان يونس
     منذ 7 ساعة
  • استشهاد طفل فلسطيني (14 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • مصادر إعلامية: تحطم طائرة سعودية في اليمن ومقتل طيارها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:34 صباحاً


الظهر

12:50 مساءاً


العصر

4:21 مساءاً


المغرب

7:06 مساءاً


العشاء

8:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الجامعة العربية: قانون القومية الصهيوني يؤسس لـ "الأبارتهايد"

منذ يوم
عدد القراءات: 245
الجامعة العربية: قانون القومية الصهيوني يؤسس لـ "الأبارتهايد"

أوضحت الجامعة الدول العربية مساء اليوم الأربعاء 12 سبتمبر ،خلال ندوة عقدتها الجامعة العربية بعنوان "القوانين العنصرية الصهيونية التي تستهدف طمس الهوية العربية الفلسطينية" اليوم بالقاهرة، وفق بيان للجامعة العربية إن قانون القومية اليهودي الذي أقره الكنيست الصهيوني قبل شهرين، يؤسس لنظام الفصل العنصري "أبارتهايد"، ويدعو لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني.


وقال النائبان العربيان في "الكنيست" أحمد طيبي وجمال زحالقة، إن "إقرار هذا القانون العنصري يؤسس لنظام الفصل العنصري، ويمثل دعوة صريحة لممارسة سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري".

و"الأبارتهايد"، نظام الفصل العنصري الذي حكمت من خلاله الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا عام 1948 حتى مطلع تسعينيات القرن الماضي، بهدف الحفاظ على الهيمنة الاقتصادية والسياسية للأقلية ذات الأصول الأوروبية.

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers