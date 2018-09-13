مكتب "حيدر العبادي": قرارات مهمة الأسابيع القادمة لمحاربة الفساد في العراق

أعلن المتحدث باسم المكتب الإعلامي لرئيس وزراء العراق "حيدر العبادي" ، اليوم الخميس 13 سبتمبر ، أن الأسابيع القادمة ستشهد قرارات مهمة لمحاربة الفساد .

وقال "سعد الحديثي" إن "مكافحة الفساد التزام حكومي من رئيس الوزراء، والحكومة تتابع هذا الأمر عن طريق لجنة شُكلت من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والأمانة العامة لمجلس الوزراء والهيئة التنسيقية العليا للمحافظات لمراقبة أداء وعمل جميع المفاصل في الدولة سواء في الحكومتين الاتحادية أو المحلية".

وأضاف أن "اللجنة حال تشخيصها لأي سوء في الإدارة أو خلل في الأداء أو تقصير أو إخفاق أو مخالفة قانونية أو شبهة فساد ترفع تقريرا إلى رئيس مجلس الوزراء الذي بدوره لا يتردد بعد التأكد من التفاصيل في إحالة المتهمين أو المقصرين أو المسيئين إلى الجهات التحقيقية لاتخاذ الإجراءات بحقهم".

وأكد الحديثي أن "العمل جار على مكافحة الفساد والضرب بيد من حديد عليه، مؤكداً استكمال الإجراءات التي بدأت في الفترة الماضية، وإنه خلال الأسابيع القليلة المقبلة سيتم إصدار قرارات مهمة بهذا الشأن".