وزير الخارجية التونسي الأسبق: مصر تنزلق في مسار مُدمر

علق وزير الخارجية التونسي الأسبق "رفيق عبد السلام" على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 75 معتقلًا سياسيًا في قضية "رابعة العدوية"، قائلًا أن "الإعدامات في مصر لا تمثل إلا سيرا في الطريق الخاطئ، وهي تؤدي إلى مزيد من تعميق للأزمات الداخلية المصرية"، مشدّدا على أن "مصر تنزلق في مسار خطير -إن لم يكن مدمرا- باتباعها سياسة التشفي والانتقام".



وقال، في مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، على شاشة "تلفزيون وطن"، إنه "من المفترض من الأطراف والهيئات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن ما يجري في مصر مُدان بكل المقاييس والأعراف، وانتهاك صارخ للحد الأدنى لحقوق الإنسان".

وأضاف أن "الأحكام الجماعية بالإعدام في مصر هي أحكام لا تتوفر فيها شروط النزاهة واستقلالية القضاء"، داعيا "النظام المصري للعودة إلى رشده، وإلى البحث عن التوافقات السياسية والحلول السلمية بدلا من التمادي في سياسة الانتقام".

وتابع: "بعض المنظمات الحقوقية الدولية أصدرت بيانات إدانة لتلك الأحكام، ولا بد أن تُشكر على مواقفها المبدئية فيها، لكن للأسف مواقف المجتمع الدولي لا ترتقي إلى فداحة الانتهاكات الصارخة التي تسلط على المناضلين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني المصري".

وأشار إلى أن "الحل في مصر هو وجود حلول سياسية سليمة تفتح المجال أمام مشاركة الجميع، والبحث عن توافقات وطنية".