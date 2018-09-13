Responsive image

32º

15
سبتمبر

السبت

26º

15
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال
     منذ 2 ساعة
  • الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بفعاليات الجمعة المقبلة بعنوان "كسر الحصار"
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد مواطن في الثلاثين من العمر شرق خان يونس
     منذ 7 ساعة
  • استشهاد طفل فلسطيني (14 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • مصادر إعلامية: تحطم طائرة سعودية في اليمن ومقتل طيارها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:34 صباحاً


الظهر

12:50 مساءاً


العصر

4:21 مساءاً


المغرب

7:06 مساءاً


العشاء

8:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

وزير الخارجية التونسي الأسبق: مصر تنزلق في مسار مُدمر

منذ يوم
عدد القراءات: 696
وزير الخارجية التونسي الأسبق: مصر تنزلق في مسار مُدمر

 

علق وزير الخارجية التونسي الأسبق "رفيق عبد السلام" على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية بحق 75 معتقلًا سياسيًا في قضية "رابعة العدوية"، قائلًا أن "الإعدامات في مصر لا تمثل إلا سيرا في الطريق الخاطئ، وهي تؤدي إلى مزيد من تعميق للأزمات الداخلية المصرية"، مشدّدا على أن "مصر تنزلق في مسار خطير -إن لم يكن مدمرا- باتباعها سياسة التشفي والانتقام".

وقال، في مداخلة هاتفية، مساء الأربعاء، على شاشة "تلفزيون وطن"، إنه "من المفترض من الأطراف والهيئات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها الأخلاقية والسياسية في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لأن ما يجري في مصر مُدان بكل المقاييس والأعراف، وانتهاك صارخ للحد الأدنى لحقوق الإنسان".

وأضاف  أن "الأحكام الجماعية بالإعدام في مصر هي أحكام لا تتوفر فيها شروط النزاهة واستقلالية القضاء"، داعيا "النظام المصري للعودة إلى رشده، وإلى البحث عن التوافقات السياسية والحلول السلمية بدلا من التمادي في سياسة الانتقام".

وتابع: "بعض المنظمات الحقوقية الدولية أصدرت بيانات إدانة لتلك الأحكام، ولا بد أن تُشكر على مواقفها المبدئية فيها، لكن للأسف مواقف المجتمع الدولي لا ترتقي إلى فداحة الانتهاكات الصارخة التي تسلط على المناضلين السياسيين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني المصري".

وأشار  إلى أن "الحل في مصر هو وجود حلول سياسية سليمة تفتح المجال أمام مشاركة الجميع، والبحث عن توافقات وطنية".

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers