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إسبانيا تتراجع وتعلن تسليم 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية

منذ يوم
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إسبانيا تتراجع وتعلن تسليم 400 قنبلة موجهة بالليزر إلى السعودية


أعلنت إسبانيا، اليوم الخميس 13 سبتمبر، أنها ستسلم المملكة العربية السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر ، في تراجع غت قرار سابق بإلغاء الاتفاق بين البلدين بسبب مخاوف من استخدام الأسلحة في جرائم حرب باليمن . 

وأعلن وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل  أن بلاده ستسلم السعودية 400 قنبلة موجهة بالليزر،قائلًا إن "القرار في نهاية المطاف هو تسليم هذه القنابل للوفاء بعقد يعود إلى العام 2015 (...) ولم نجد فيه أي مخالفة تبرر عدم تنفيذه".

ونقلت إذاعة "أوندا ثيرو" الإسبانية عن الوزير الإسباني قوله ردًا على مخاوف  المنظمات غير الحكومية من استخدام تلك الأسلحة في قصف المدنيين إنها "أسلحة ذات دقة خارقة بأقل من متر ولا تتسبب بأضرار جانبية"، فيما تقول منظمة العفو الدولية إن "إسبانيا هي أحد أكبر مصدري الأسلحة للسعودية".

وكانت إسبانيا أبدت الاثنين استعدادها للإفراج عن شحنة الأسلحة المثيرة للجدل للسعودية "حفاظا على علاقتها الاستراتيجية" وأعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلس أنه "سيتم درس العقد ثنائيا بشكل جاد وفي إطار العلاقة الجيدة بين البلدين" مؤكدة "أن الخلاف سيحل بشكل ودي".

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