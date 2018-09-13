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"التعاون الإسلامي" تدعم 23 مشروعًا فلسطينيًّا

منذ يوم
عدد القراءات: 254
"التعاون الإسلامي" تدعم 23 مشروعًا فلسطينيًّا

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، الخميس 13 سبتمبر، اعتمادها إجراءات تقديم مساعدات إنسانية لدعم 23 مشروعا فلسطينيا؛ 12 منها في مدينة القدس.

وقالت المنظمة، في بيانٍ لها: "إن المساعدات أقرها المجلس الدائم لصندوق التضامن الإسلامي (التابع للمنظمة) في دورته الثانية والستين بمقر الأمانة العامة في مدينة جدة السعودية، مارس الماضي".

وأوضحت أن "المساعدات شملت المجالات التعليمية والصحية والاجتماعية وقطاع الجامعات، إضافة إلى تزويد بعض المستشفيات بالأجهزة الطبية المطلوبة، ودعم نشاط الهلال الأحمر الفلسطيني، مع التركيز على مشاريع مدينة القدس التي نالت دعما لصالح 12 مشروعا".

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