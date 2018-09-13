لبنان: لن نقبل بتوطين الفلسطينيين وحق العودة مقدس

أكد وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، أن بلاده لن تقبل أبدا بتوطين الفلسطينيين في لبنان، قائلا: "لو أن العالم كله قَبِلَ بالتوطين، فنحن لن نقبل به أبدا، وكما هزمنا إسرائيل بإزالة احتلالها، سنهزمها بمشروع التوطين، وبحق العودة الذي سيبقى مقدسا".

وأشار باسيل -في تصريحات صحفية- إلى أن الحديث عن توطين الفلسطينيين في عدد من الدول منها لبنان، ليس جديدا ولا مستغربا، وأن لبنان معتاد على مواقف من هذا النوع تتخذها أميركا و"إسرائيل"، وسبق وأن نبه من خطورتها مرارا.

وكان وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد ألمح إلى وجود مبادرة أمريكية، لم يعلَن عنها، لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسوريا ولبنان والعراق.

ويشهد لبنان منذ أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حالة من الاستنفار خشية أن تكون هذه الخطوة بمنزلة تمهيد لإلغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين وتوطينهم، خاصة أن لبنان يوجد على أرضه نحو نصف مليون لاجئ فلسطيني يقطنون المخيمات.