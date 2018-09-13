الرئيس اللبناني يستقبل السفير التركي الجديد وتسلم أوراق اعتماده





استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الخميس، 13 سبتمبر، سفير الجمهورية التركية الجديد هاكان شاكيل في قصر الرئاسة شرق بيروت، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ان السفير شاكيل سلّم اليوم أوراق اعتماده للرئيس عون ليصبح رئيس بعثة بلاده الدبلوماسية في لبنان، واوضح البيان ان السفير شاكيل من مواليد أنقرة وتابع دراساته العليا في كلية الفنون والعلوم قسم علوم الاجتماع في جامعة الشرق الاوسط التقنية في تركيا.

ولفت إلى أن السفير الجديد "تقلب في مهمات عديدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يعين في سفارات تركيا في الكويت ولاهاي ونيقوسيا"، واضاف البيان ان السفير شاكيل "عمل كنائب للمدير العام لقسم وسط اوروبا في وزارة خارجية بلاده وتولى رئاسة قسم العلاقات الخارجية في رئاسة الوزراء التركية".

وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية نجلا عساكر رياشي،ولدى وصول السفير الى القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت فرقة موسيقا الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه العلم التركي على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني، بعد ذلك، استقبل عون السفير شاكيل وتسلّم منه أوراق اعتماده وقدم الأخير للرئيس اعضاء البعثة الدبلوماسية.