Responsive image

32º

15
سبتمبر

السبت

26º

15
سبتمبر

السبت

 خبر عاجل
  • اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطيني وقوات الاحتلال
     منذ 2 ساعة
  • الهيئة الوطنية تدعو للمشاركة بفعاليات الجمعة المقبلة بعنوان "كسر الحصار"
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد فلسطيني ثان برصاص قوات الاحتلال شرقي قطاع غزة
     منذ 6 ساعة
  • استشهاد مواطن في الثلاثين من العمر شرق خان يونس
     منذ 7 ساعة
  • استشهاد طفل فلسطيني (14 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة
     منذ 7 ساعة
  • مصادر إعلامية: تحطم طائرة سعودية في اليمن ومقتل طيارها
     منذ 9 ساعة
 مواقيت الصلاة

القاهرة

الفجر

5:10 صباحاً


الشروق

6:34 صباحاً


الظهر

12:50 مساءاً


العصر

4:21 مساءاً


المغرب

7:06 مساءاً


العشاء

8:36 مساءاً


أسعار العملات

مقابل الجنيه المصرى

دولار أمريكى

0

 تابعنا على يوتيوب
 تويتر

 عربية وعالمية

إقرأ

عربية وعالمية

تابع آخر الأخبار العربية والعالمية من جريدة الشعب الجديد

الرئيس اللبناني يستقبل السفير التركي الجديد وتسلم أوراق اعتماده

منذ يوم
عدد القراءات: 194
الرئيس اللبناني يستقبل السفير التركي الجديد وتسلم أوراق اعتماده


 

 
استقبل الرئيس اللبناني ميشال عون، مساء اليوم الخميس، 13 سبتمبر، سفير الجمهورية التركية الجديد هاكان شاكيل في قصر الرئاسة شرق بيروت، وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية ان السفير شاكيل سلّم اليوم أوراق اعتماده للرئيس عون ليصبح رئيس بعثة بلاده الدبلوماسية في لبنان، واوضح البيان ان السفير شاكيل من مواليد أنقرة وتابع دراساته العليا في كلية الفنون والعلوم قسم علوم الاجتماع في جامعة الشرق الاوسط التقنية في تركيا.
ولفت إلى أن السفير الجديد "تقلب في مهمات عديدة في وزارة خارجية بلاده قبل ان يعين في سفارات تركيا في الكويت ولاهاي ونيقوسيا"، واضاف البيان ان السفير شاكيل "عمل كنائب للمدير العام لقسم وسط اوروبا في وزارة خارجية بلاده وتولى رئاسة قسم العلاقات الخارجية في رئاسة الوزراء التركية".
وحضر تقديم اوراق الاعتماد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل والامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي والمدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية نجلا عساكر رياشي،ولدى وصول السفير الى القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت فرقة موسيقا الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه العلم التركي على سارية القصر الجمهوري الى جانب العلم اللبناني، بعد ذلك، استقبل عون السفير شاكيل وتسلّم منه أوراق اعتماده وقدم الأخير للرئيس اعضاء البعثة الدبلوماسية. 
 

البحث

الأكثر مشاهدة

آخر الأخبار

روابط سريعة

تواصل معنا

يمكنكم إرسال مقترحاتكم وآرائكم بالضغط على الرابط التالى
اتصل بنا
Responsive image

جميع الحقوق محفوظة 2018

تم تطوير الموقع بواسطة
The Seven Layers