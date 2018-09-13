السوريون يواصلون العودة من تركيا إلى بلادهم



يواصل السوريون المتواجدون على الأراضي التركية، العودة إلى المناطق التي تم تحريرها من المنظمات الإرهابية خلال عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" شمالي سوريا، وفي إطار برنامج "العودة الطوعية"، عاد اليوم الخميس، 120 سوريًّا - بينهم نساء وأطفال - إلى بلادهم، وقالت زينب صالح، إنها تعيش مشاعر الحزن والفرح معًا أثناء مغادرتها تركيا التي جاءتها قبل نحو 3 أعوام.

وأضافت "صالح" أنها قضت أيامًا جميلة مع جيرانها وأصدقائها خلال فترة بقائها في تركيا، وأشارت أنها قررت العودة إلى سوريا بعد أن تم تحرير المناطق التي كانوا يعيشون فيها من الإرهابيين عبر عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، وأعربت عن إيمانها بأنها ستعيش أيامًا سعيدة في بلادها، قائلة إن "زوجي غادر قبلنا وأسس عملًا في مدينة اعزاز، ودعانا للحاق به".