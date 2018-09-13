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الحريري يؤكد على استمرار مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة

منذ يوم
عدد القراءات: 206
الحريري يؤكد على استمرار مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة

 

أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، مساء اليوم الخميس، 13 سبتمبر، أنه مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة، لتشكيل الحكومة الجديدة .. معربًا عن أمله في التوصل إلى تأليف للحكومة من خلال معالجته الهادئة لهذا الأمر مع كل القوى والأطراف السياسية، على الرغم من الاختلافات والتباينات بين تلك الأطراف، وجاء ذلك في كلمة للحريري خلال استقباله مساء اليوم في مقر إقامته ببيت الوسط، نحو 70 طالبًا من جامعة ستانفورد الأمريكية الذين يقومون بزيارة جامعية إلى لبنان.
وقال الحريري، "تشكيل الحكومة يحتاج إلى التحلي بالصبر ومقاربة الأمور بالحكمة حتى يمكن حل المشاكل التي تواجه لبنان؛ لأنه بغير ذلك لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالدولة، وأضاف: "ما يميز لبنان عن غيره من دول المنطقة هو نظامه الديمقراطي وتنوعه .. وكما تلاحظون نحن نعيش في منطقة تسودها الاضطرابات والحروب ولكن لبنان بقي بفضل الله تعالى وبإرادة اللبنانيين وحرصهم على أمنه واستقراره، بمنأى عما يجري من حوله".

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