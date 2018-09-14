"أنصار الله" تعلن استهداف "نجران" بصاروخ باليستي..والتحالف العربي يعترضه



أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ، مساء أمس الخميس ، إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران جنوب السعودية، في الوقت الذي أكد في التحالف العربي اعتراض الصاروخ .

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة ، أن مسلحي أنصار الله أطلقوا صاروخا باليسيتا من طراز بدر 1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي في نجران.



وأكد الموقع، نقلا عن مصدر عسكري لم يسمه، أن الصاروخ أصاب الهدف بدقة، موقعا خسائر بشرية ومادية في صفوف ما وصفه بـ"العدو".

وقد أعلن المتحدث باسم قوات التحالف، عقيد، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف اعترضت صاروخا حوثيا أطلق من محافظة صعدة (معقل الحوثيين)، باتجاه مدينة نجران.