انطلاق اجتماع المجموعة المُصغرة حول سوريا

انطلق اليوم الجمعة اجتماع ما يسمى بالمجموعة المصغرة التي تضم "فرنسا، وأمريكا، وبريطانيا، والسعودية والأردن" مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا "دي ميستورا".



وكان وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف" قد سبق وأكد على استعداد بلاده، لبحث سُبل التعاون بين "صيغة أستانا" و "المجموعة الدولية المصغرة".

وشدد لافروف على أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.

يذكر أن موقع "روسيا اليوم" كان قد نشر يوم أمس، تسريًبا يضم "بادئ المجموعة المصغرة"، المفترض تسليمه من قبل دول المجموعة للمبعوث الأممي.

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