أردوغان يلتقي "بوتين" الإثنين القادم لبحث الملف السوري

أعلن وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" ، اليوم الجمعة 14 سبتمبر ، إن الرئيس "رجب طيب أردوغان" سيجتمع الإثنين القادم مع نظيره الروسي "فلاديمير بوتين" لبحث الملف السوري

ونقلت "الأناضول" عن "جاويش أوغلو" قوله: "نريد تحقيق تسوية سياسية للأزمة السورية".

وقال "جاويش أوغلو" خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الباكستاني "عزيز تشادوري" في إسلام أباد: "نحن نرى أن الوضع في إدلب يسوء. ونحن نبذل جهودا لوقف الهجمات على المدنيين، كما أننا على اتصال وثيق بشأن هذه المسألة مع روسيا وإيران. في الآونة الأخيرة، نتواصل مع شركاء آخرين".

وتابع : "سنواصل مباحثاتنا مع روسيا وإيران في الأيام المقبلة بخصوص إدلب، كما سيجري أردوغان لقاء آخر مع بوتين يوم الاثنين المقبل".