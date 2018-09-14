ميركل تزور الجزائر للقاء بوتفليقة الاثنين القادم

أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" ستتوجه الاثنين القادم في زيارة رسمية إلى الجزائر.

وستلتقي المستشارة الألمانية، الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة"، كما ستُقابل رئيس الوزراء الجزائري "أحمد أويحيى".



وأشارة الوكالة إلى أن الزيارة ستشكل فرصة لتقييم العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وألمانيا وتعزيز محاور الشراكة من أجل علاقات ثنائية متينة تقوم على أرضية تعاون اقتصادي مكثف.



الجدير بالذكر أن أكثر من 200 مؤسسة ألمانية في مختلف القطاعات، تنشط في الجزائر، كما أن ألمانيا تحتل المركز الرابع بين المصدّرين للجزائر بقيمة 2.3 مليار دولار.

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