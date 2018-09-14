هيئات تحقيق مستقلة تثبت تورط الرياض وأبو ظبي في اختراق وكالة قطر للأنباء



أكد النائب العام القطري "علي بن فطيس المري" ، اليوم الجمعة 14 سبتمبر ، تورط السعودية والإمارات في اختراق وكالة الأنباء القطرية العام الماضي .

وقال "المري"، في مؤتمر صحفي بمدينة نيويورك الأمريكية، إن "هيئات تحقيق مستقلة أثبتت ذلك"، متعهدا بمقاضاة دول الحصار بتهمة القرصنة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأوضح "المري"، إن مكاتب محاماة دولية تمكنت من جمع أدلة تثبت بطلان ادعاءات ومزاعم دول الحصار؟

من جهته أكّد وزير العدل الأمريكي السابق، "مايكل موكايسي" (عضو الفريق الأمريكي)، أن هناك أدلّة تُثبت تورّط الرياض وأبوظبي في جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، مضيفاً أن الفريق سيبحث لاحقاً في طريقة التعاطي قانونياً مع ذلك.