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تحطم طائرة عسكرية سعودية في اليمن ومقتل قائدها

منذ 9 ساعة
عدد القراءات: 180
تحطم طائرة عسكرية سعودية في اليمن ومقتل قائدها

ذكرت وسائل إعلام في السعودية،اليوم  الجمعة 14 سبتمبر ، أن طائرة عسكرية سعودية تحطمت في المهرة باليمن.


وأكدت مقتل طيار الطائرة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل

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