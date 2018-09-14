تحطم طائرة عسكرية سعودية في اليمن ومقتل قائدها

ذكرت وسائل إعلام في السعودية،اليوم الجمعة 14 سبتمبر ، أن طائرة عسكرية سعودية تحطمت في المهرة باليمن.



وأكدت مقتل طيار الطائرة، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل