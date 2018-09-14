العراق يدعو لإعادة فتح السفارة المغربية في بغداد





دعا وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، المغرب إلى إعادة فتح سفارته في بغداد، مساء اليوم الجمعه، 14 سبتمبر، مؤكدا على ضرورة تسهيل إجراءات التأشيرة للعراقيين الراغبين في زيارة المغرب، وأعلن مكتب الجعفري أن الوزير اختتم مشاركته في اجتماعات الدورة الـ150 لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري في القاهرة، بلقاء كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي مونية بوستة، وبحث سير العلاقات بين بغداد والرباط، وسبل تعزيزها بما يحقـق مصالح الشعبين، وورد في بيان عن الجعفري: علينا العمل على وضع آلية وتسهيل إجراءات التأشيرة للعراقـيين الراغبين في زيارة المغرب، وفتح سفارة في بغداد للدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام، إضافة إلى أهمية تظافر الجهود والتعاون في المجال الأمني والاستخباري ومواجهة التحديات الإرهابية.

من جهتها، دعت بوستة إلى عقد اللجنة العليا المشتركة في الفترة المقبلة، لما لها من أثر كبير في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، ومنها التنسيق لإعادة فتح السفارة المغربية في بغداد، وأكدت على سعي المغرب للعمل على تعزيز المشاورات السياسية بين البلدين، وزيادة حجم التبادل الاقتصادي، والخبرات في مختلف المجالات.

