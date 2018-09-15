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"اليونسيف": الحرب في اليمن جَحيم مُقيم لأطفاله

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 155
"اليونسيف": الحرب في اليمن جَحيم مُقيم لأطفاله

15 سبتمبر 2018

أعربت  ميرتسيل ريلانو مندوبة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في اليمن ، عن قلقها إزاء الوضع الإنساني في اليمن في ظل الحرب، مشيرة إلى أن أوضاع الأُسر بلا وظائف ولا دخل كارثية.

ووصفت "ريلانو" الحرب في اليمن بـ"جحيم مقيم لأطفاله" ، موضحة أن أكثر من 11 مليون طفل أو ما يمثل نحو 80 بالمئة من سكان البلاد تحت سن الثامنة عشرة يواجهون خطر نقص الغذاء والإصابة بالأمراض والتشرد والنقص الحاد في الخدمات الاجتماعية الأساسية.

وأشارت إلى  إن ما يقدر بنحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، أصيب ما يقرب من 400 ألف منهم بسوء تغذية حاد ويكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة يوميا.

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