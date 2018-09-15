الاستخبارات التركية تقبض على مسلحين أكراد من سوريا وتنقلهم لأراضيها

أفادت وكالة "الأناضول" ، بنجاح المخابرات التركية في إلقاء القبض على تسعة من مسلحي تنظيم "بي كا كا" (تنظيم مسلح تصنفه أنقرة جماعة إرهابية) ، في منطقة عفرين، شمالي سوريا.

وذكرت الوكالة، إن المخابرات التركية نجحت في نقل المقبوض عليهم ، إلى أراضيها من عفرين السورية.

ونقلت وكالة الأناضول، عن والي هطاي، جنوبي تركيا، أردال أطا، أن المسلحين ألقي القبض عليهم في بلدة راجو، شمال غربي عفرين، موضحًا إن المقبوض عليهم شاركوا في هجوم أدى لمقتل عسكريين تركيين اثنين خلال، عملية "غصن الزيتون"، مطلع 2018.

وتابع بأن عملية النقل تمت بتنسيق بين جهازي المخابرات والدرك، من خلال عناصرهما في المنطقة.