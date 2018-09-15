هولندا تسحب مقاتلاتها من "العراق وسوريا" نهاية العالم الجاري

أعلنت الحكومة الهولندية، أنها ستسحب مقاتلاتها التي تشارك في حملات القصف ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، نهاية هذا العام.

وصرح رئيس الوزراء "مارك روته" خلال مؤتمر صحفي أن "نهاية المعركة العسكرية ضد تنظيم اقتربت"، مشيرا الى ان "داعش تحول في العراق إلى منظمة سرية تركز بشكل أساسي على تنفيذ الهجمات الارهابية."

وأكد على أن المشاركة في العراق ستتركز على تعزيز الأمن العراقي، لعودة الناس بأمان إلى منازلهم، كما سيتم نشر ما يقرب من 50 جنديا هولنديا في شمال العراق للتدريب والحفاظ على أمن المناطق المحررة من تنظيم "داعش."

وسيبقى ثلاثة إلى 12 عنصرا من القوات الخاصة في بغداد لمواصلة تدريب القوات العراقية، كما سيبقى 20 مدنيا وعسكريا في مهمة بناء القدرات التابعة لحلف شمال الاطلسي في العراق والتي تركز على تعزيز الأمن بالعراق، بحسب الحكومة.

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