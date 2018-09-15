الحلبوسي رئيسا جديدا لمجلس النواب العراقي

انتخب البرلمان العراقي اليوم السبت 15 سبتمبر ، السياسي الشاب محمد الحلبوسي ممثل تحالف "المحور الوطني"،رئيسا له، بحصوله على169 صوتا من مجموع المصوتين البالغ عددهم 298 نائبا (من أصل 329 وهو عدد أعضاء البرلمان الجديد).



فيما حصل منافسه وزير الدفاع السابق زعيم تحالف "بيارق الخير" خالد العبيدي على 89 صوتا، فيما حصل المنافس الثالث أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق نائب رئيس الجمهورية الحالي على 19 صوتا.

بدوره، حصل محمد الخالدي رئيس كتلة "بيارق الخير" في البرلمان على أربعة أصوات، في حين حصل كل من النائبين طلال الزوبعي، ورعد الدهلكي، على صوت واحد فقط.

ويشغل "المحور الوطني" 50 مقعدا في البرلمان من أصل 329.

ومن المقرر أن ينتخب البرلمان اليوم نائبين لرئيس البرلمان أيضا.