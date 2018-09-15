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السعودية تحرم نحو نصف مليون فلسطيني من الحج والعمرة

منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 239
السعودية تحرم نحو نصف مليون فلسطيني من الحج والعمرة


 


ذكرت مصادر أردنية، مساء اليوم السبت، 15 سبتمبر، بأن المملكة العربية السعودية بدأت بحظر منح الفلسطينيين من أبناء القدس وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني " دون رقم وطني" تأشيرات الحج والعمرة والإقامة، وأفاد مراجعون لوزارة الأوقاف الأردنية لغايات الحصول على التأشيرة السعودية للحج أن تعليمات من القنصلية السعودية قضت بمنع منح حملة الجوازات الأردنية "دون رقم وطني" تأشيرات للحج والعمرة والإقامة.
ومنذ صدور التعليمات بالمنع قبيل موسم الحج الماضي وحتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان أو توضيح من السلطات السعودية حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار، وقال مدير إحدى الشركات العريقة بخدمات الحج والعمرة والسياحة والسفر بالأردن، فضل عدم الكشف عن هويته، إن طلبات شركته للحصول على تأشيرات الحج والعمرة من القنصلية السعودية في عمان لأصحاب الجوازات الأردنية دون الرقم الوطني قوبلت بالرفض دون إبداء الأسباب، وهو ما يعني حرمان قرابة نصف مليون فلسطيني وأكثر من حملة هذا الجواز من الحج والعمرة والإقامة.
وفاجأ قرار منع "التفييز" لأداء الحج والعمرة آلاف الفلسطينيين من هذه الشريحة ممن لا يحملون أية وثائق سفر أخرى.

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