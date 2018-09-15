الحلبوسي يتعهد بتشريع قوانين "تخدم الشعب" العراقي وتحارب الإرهاب

تعهد رئيس البرلمان العراقي الجديد محمد الحلبوسي اليوم السبت 15 سبتمبر ،في أول خطاب له وهو محافظ سابق للأنبار وعضو بتحالف "المحور الوطني" الذي يضم أغلب القوى السنية، عقب انتخابه رئيسا لمجلس النواب (البرلمان) العراقي بالعمل على تشريع قوانين "تخدم الشعب"، ومحاربة الإرهاب، وذلك بالتعاون مع النواب على الإسراع بتشريع القوانين".

واوضح الحلبوسي "نحتاج لعمل كبير لمواجهة الإرهاب".

وحصل الحلبوسي 169 صوتا من خلال اقتراع البرلمان لانتخاب رئيس له من مجموع المصوتين البالغ عددهم 298 نائبا (من أصل 329 وهو عدد أعضاء البرلمان الجديد).

في المقابل حصل منافسه المباشر وزير الدفاع السابق زعيم تحالف "بيارق الخير" خالد العبيدي على 89 صوتا.