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المغرب: يجب إيجاد حل لهجرة مواطنينا ولو اقتضى توزيع الأموال بالتساوي

منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 131
المغرب: يجب إيجاد حل لهجرة مواطنينا ولو اقتضى توزيع الأموال بالتساوي

دعا عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في المغرب،اليوم السبت 15 سبتمبر ،في تصريحات صحفية بمدينة بوزنيقة (قرب العاصمة الرباط)، على هامش انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية إلى ضرورة إيجاد حل للهجرة غير القانونية لمواطني المغرب عبر البحر، ولو "اقتضى الأمر توزيع الأموال بالتساوي".


وأوضح نيكران" لابد أن نجتهد ونجد الحل لهذه المشكلة، مهما كان هذا الحل. مضيفا أن الهجرة غير القانونية كانت أقل، أو كانت منعدمة، ولم تكن هجرة المغاربة إلى أوروبا تقع بهذا الشكل الذي يقع في الوقت الراهن".

واشار إلي أن "الأمر صعب؛ فحين يحتج الناس يمكن اعتباره شكلا احتجاجيا، لكن أن يلقوا بأجسادهم في البحر، فهذا أمر محرج وسيء وصعب للغاية".

ويتداول مؤخرا نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لشباب مغاربة يهاجرون عبر قوارب في البحر، منها مقاطع لأسر بأكملها رفقة أطفال صغار؛ ما أثار جدلا كبيرا بهذه المنصات والإعلام المحلي.

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