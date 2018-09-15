قطر وفلسطين توقعان اتفاقية لتبادل الخبرات بالمجال الزراعي

وقعت قطر وفلسطين في الدوحة،اليوم السبت 15 سبتمبر ، اتفاقية لتعزيز وتطوير التعاون بينهما في المجال الزراعي ،وتبادل المعلومات والخبرات والبحوث العلمية، وتنفيذ المشاريع المشتركة".

أيضا، تنص على تبادل الخبرات في "مكافحة التصحر وزراعة النخيل، والتربة والمياه والإرشاد الزراعي، وقطاع تربية وإنتاج الدواجن والبيض والصيد البحري والاستزراع السمكي".

بالإضافة إلى "التعاون في مجال الثروة الحيوانية والخدمات البيطرية والحجر البيطري ومكافحة الأمراض العابرة للحدود، وتسجيل المبيدات الزراعية والبذور والتقاوي، ومقاومة الأمراض والآفات ضمن برامج المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية".