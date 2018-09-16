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تجدد الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد في البصرة

منذ 2 ساعة
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تجدد الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد في البصرة

تجددت الاحتجاجات الغاضبة في محافظة البصرة العراقية،  اليوم الأحد 16 سبتمبر، حيث احتشد المتظاهرين  قرب حقل "غرب القرنة 1" مطالبين بتوفير فرص عمل وتحسين الخدمات في المدينة.

ونظم العشرات  من أهالي ناحية الإمام الصادق نظموا تظاهرة قرب حقل "غرب القرنة 1" للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم في الحقل النفطي، وتحسين الخدمات في مناطقهم القريبة من موقع الحقل".


وذكرت أن المتظاهرين قطعوا الطرق المؤدية للحقل احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم التي قدمت إلى الحكومة المحلية، مشددين على استمرار التظاهرة لحين تنفيذ المطالب كافة.

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