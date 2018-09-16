طيران التحالف العربي يستهدف مبنى الإذاعة بالحديدة

أعلنت وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد 16 سبتمبر، مقتل 4 يمنيين، إثر غارة جوية نفذتها المقاتلات الجوية التابعة للتحالف العربي ، على مبني إذاعة محافظة الحديدة (غربي اليمن).

وقالت قناة "المسيرة"، الناطقة بلسان الحوثيين، إن قوات التحالف، نفذت هجوما صاروخيا على مبنى إذاعة الحديدة، في مديرية المراوعة، "واستشهاد 3 من حراسها وأحد عامليها"وفق قولها.

وتعتبر تلك ثاني مرة يتم استهداف مبنى الإذاعة، منذ بدء عملية التحالف لاستعادة مدينة الحديدة من يد الحوثيين، في يونيو الماضي.